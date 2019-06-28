Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

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Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi

Galatasaray İlkokulu'na kura ile alınacak 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yaptı