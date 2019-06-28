Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu Belirlenen adresler 'koçbaşıyla' kırılarak arandıİSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu'nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Belirlenen adresler 'koçbaşıyla' kırılarak arandı
İSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu'nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda ekipler arama yaparken şüpheli görülen şahıslarda durdurularak Genel Bilgi Taramalarına tabi tutuldu.
Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü, beyoğlu, operasyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Galatasaray İlkokulu'na kura ile alınacak 50 öğrenci için binlerce insan başvuru yaptı İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 16:22:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]