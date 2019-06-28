Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu Belirlenen adresler 'koçbaşıyla' kırılarak arandıİSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu'nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Beyoğlu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:09 Kaynak: İHA
'nda uyuşturucu operasyonu
Belirlenen adresler 'koçbaşıyla' kırılarak arandı
İSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, Beyoğlu'nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda ekipler arama yaparken şüpheli görülen şahıslarda durdurularak Genel Bilgi Taramalarına tabi tutuldu.
Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda ekiplerin adreslerdeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
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