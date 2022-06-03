Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

03.06.2022 13:45
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

BEYOĞLU'nda uyuşturucu operasyonunda organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın ikinci adamı olduğu iddia edilen M.D. ile Fas uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda uyuşturucu operasyonunda organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın ikinci adamı olduğu iddia edilen M.D. ile Fas uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki M.D., M.I. ve S.A. isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 8 kilo 690 gram metamfetamin, 280 gram kimyasal madde, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan apparat, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ve 700 dolar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.D.'nin organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın ikinci adamı olduğu belirtildi.  M.I. ve S.A.'nın ise Fas uyruklu olduğu öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
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Kaynak: DHA

Beyoğlu, Fırat, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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