Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu 9 gözaltı - Son Dakika

Ali ABLAYİSTANBUL, DHA

Beyoğlu'nda bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Polis şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri Fatih'teki bir işyerlerine de baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzağa Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında eve gelen Recep T., evden çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Recep T.'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçilirdi. Aynı gün eve operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan Betül A., Yasin Ç., Serkan A. ve Duran K.'yı da gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise, 30 gram metamfetamin maddesi, 22 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 şırınga, 8 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 300 lira para ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Firuzağa Mahallesi'nde sattıkları uyuşturucu maddeyi Fatih, Aksaray'da 2 işyerinden temin ettiklerini belirledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, aynı gün içerisinde işyerlerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Emre Ş., Furkan Ş., Mehmet Ş. ve Faysal Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 seyyar dipçikli otomatik silah, 85 mermi ve 25 tane sahte 100 dolar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Yasin Ç. ve Betül B. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Serkan A., Duran K., Furkan Ş., Emre Ş. ve Faysal Ö. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Ş. ve Recep T. serbest bırakıldı.