Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis eve operasyon düzenledi.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

BEYOĞLU'nda bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Polis şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri Fatih'teki bir işyerlerine de baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzağa Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında eve gelen Recep T., evden çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Recep T.'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçilirdi. Aynı gün eve operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan Betül A., Yasin Ç., Serkan A. ve Duran K.'yı da gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise, 30 gram metamfetamin maddesi, 22 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 şırınga, 8 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 300 lira para ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Firuzağa Mahallesi'nde sattıkları uyuşturucu maddeyi Fatih, Aksaray'da 2 işyerinden temin ettiklerini belirledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, aynı gün içerisinde işyerlerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Emre Ş., Furkan Ş., Mehmet Ş.  ve Faysal Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 seyyar dipçikli otomatik silah,  85 mermi ve 25 tane sahte 100 dolar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,  Yasin Ç. ve Betül B. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Şüphelilerden Serkan A., Duran K., Furkan Ş., Emre Ş.  ve Faysal Ö. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Ş. ve Recep T. serbest bırakıldı.


Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar
Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
17:11 Kaptan Hüseyin Aygüneş Boğaz'daki kazayı değerlendirdi - Son Dakika
17:11 "Türkiye'nin Otomobili" (3) - Son Dakika
17:10 Eminönü'ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar - Son Dakika
17:10 Elazığ'da 22 artçı deprem meydana geldi - Son Dakika
17:05 Malatya'da Beden Eğitimi ve Spor Materyalleri sergisi - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 17:15:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]