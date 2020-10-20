BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU SATICILARINA "ÇUKUR" OPERASYONU:  ÇOK SAYIDA GÖZALTI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU SATICILARINA "ÇUKUR" OPERASYONU:  ÇOK SAYIDA GÖZALTI

20.10.2020 06:50
BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU SATICILARINA

İstanbul'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukurö adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik "Çukurö adı verilen operasyon  gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "Çukur" Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi. Narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde girdikleri adreslerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülürken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon yapılan adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyon ve adreslerde yapılan arama sırasında özel harekat timleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.

Görünü Dökümü: ------------polislerin otele gidişiOtelde girişSokaktan detaylar

genel ve detaylar


- Istanbul

Uyuşturucu, Operasyon, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU SATICILARINA 'ÇUKUR' OPERASYONU:  ÇOK SAYIDA GÖZALTI - Son Dakika

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