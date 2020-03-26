Beyoğlu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.

Beyoğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı Beyoğlu'nda, vatandaşların alınan önlemlerden olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Beyoğlu Belediyesi, önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Beyoğlu Vefa Destek Grubu'nu" kurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerinden çıkmadan karşılanıyor.

Beyoğlu Vefa Destek Grubu, Beyoğlu Belediyesi'nin 444 0 160 nolu çağrı merkezini veya Beyoğlu Kaymakamlığı'nın 0212 256 48 34 nolu iletişim merkezini arayarak talepte bulunan vatandaşların hizmetine koşuyor.

Yardım isteyen yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine giderek siparişlerini alan ekipler, vatandaşların market alışverişlerinden maaşlarının çekilmesine kadar dışarıda ne ihtiyacı varsa yerine getiriyor.