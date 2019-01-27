Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Vinç Devrildi: 1 Yaralı

Beyoğlu'nda Vinç Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Beyoğlu'nda seyir halindeki vincin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Beyoğlu'nda Vinç Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Beyoğlu'nda seyir halindeki vincin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emekyemez Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde seyreden Ecevit Aktürk'ün kontrolündeki 20 PE 091 plakalı vinç, virajı alamayınca devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaralanan Ecevit Aktürk'ü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatarak sürücüleri başka istikamete yönlendirdi.


Devrilen vincin kaldırılması çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Polis, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükçekmece'de Bir Binada Korkunç Patlama: Yaralılar Var Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi Ortağı Olan Kayınbiraderini Defalarca Bıçaklayan Saldırgan, Kendini Görüntüleyen Gazetecilere "Öldü mü?" Diye Sordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 08:43:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Vinç Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]