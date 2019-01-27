Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Cadde Trafiğe Kapandı(1)

Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Cadde Trafiğe Kapandı(1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi.

Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Cadde Trafiğe Kapandı(1), System.String[]
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA 

Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor. 

Görüntü dökümü:

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-Devrilmiş vinç

-Kapalı yol

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:22 Kaynak: DHA

DHA, Beyoğlu, Güncel
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