Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Cadde Trafiğe Kapandı(1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Beyoğlu Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi.
Haber-Kamera: Özgür EREN/ İSTANBUL DHA Beyoğlu
Tersane Caddesi Unkapanı İstikametinde bir vinç virajı alamayarak devrildi. Yol trafiğe kapandı. Vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Devrilmiş vinç
-Kapalı yol
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:22 Kaynak: DHA
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