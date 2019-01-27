Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

46 dakika önce

BEYOĞLU'nda vinç virajı alamayarak devrildi.

Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı, System.String[]
BEYOĞLU'nda vinç virajı alamayarak devrildi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken yol trafiğe kapandı. Kaza, Perşembe Pazarı Tershane Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ecevit Aktürk yönetimindeki vinç cadde üzerinde seyir halindeyken Aksaray istikameti köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yattı.  Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye  kaldırıldı. 

Vinçin devrilmesi nedeniyle Tersane Caddesinden Aksaray istikametine ulaşımın kapandı. Vinçin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:56 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
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