Beyoğlu'nda Vinç Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı(Ek Görüntüyle Geniş Haber)
1 saat önce
Beyoğlu'nda vinç virajı alamayarak devrildi.
Beyoğlu
'nda vinç virajı alamayarak devrildi. Sürücü hafif şekilde yaralanırken yol trafiğe kapandı. Kaza, Perşembe Pazarı Tershane Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Ecevit Aktürk yönetimindeki vinç cadde üzerinde seyir halindeyken Aksaray
istikameti köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Vinçin devrilmesi nedeniyle Tersane Caddesinden Aksaray istikametine ulaşımın kapandı. Vinçin kaza yerinden kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Trafik polislerinden detay görüntü
-Devrilen vinçten görüntü
-Yolun trafiğe kapanması
-Genel ve yakın detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:40 Kaynak: DHA
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