Beyoğlu'nda yabancı uyruklu aileyi darp ederek gasp ettiler - Son Dakika

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu aile, bebek arabalarına çarpan kişiler tarafından darp edilip, gasp edildi. Ailenin 2 bin dolarını alan gaspçıların kaçış anları ve yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, üç çocuğuyla birlikte dolaşan Fas uyruklu ailenin bebek arabasına otomobil çarptı. Kazanın ardından çift ve şüpheliler tartışmaya başladı. Şahıslar, çifti darp edip, yaklaşık 2 bin dolarlarını alıp kaçtı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmaları ve kovalamaca, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL