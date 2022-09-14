Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi

14.09.2022 09:01

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu bir kadın, polisi harekete geçirdi. 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekleyen ve konuşmayan kadın, polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen hiçbir tepki vermeyince kimliği belirlenmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kadının tuhaf tavırlarına şahit olan bir vatandaş "Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı. Çevredeki esnafın yardım çabalarına cevap vermeyen kadın, hareketsiz kalmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.

5 SAAT KALDIRIMDA HAREKETSİZ BEKLEDİ

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi. 5 saat kaldırımda bekleyen kadını polis ekipleri, kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü. Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, "Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı, diye.

"HERHALDE TRAMVAYA MARUZ KALMIŞ"

Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın 5 saat boyunca kaldırımda hareketsiz bekledi - Son Dakika
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