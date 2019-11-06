Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

7 saat önce

Beyoğlu'nda Türkmenistanlı gencin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada, System.String[]

Beyoğlu'nda Türkmenistanlı gencin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.


Olay, 18 Ekim'de sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde meydana geldi. Türkmenistanlı Rihat M. (27) evine gittiği sırada koşarak yanına gelen İlyas M. ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İlyas M., üzerindeki silahla Rihat M.'ye ateş edip kaçtı. Bacağına iki kurşun isabet eden Rihat M. hastaneye giderken, olay yerine gelen polis inceleme yaptı. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaydan 4 gün sonra Çukur Mahallesi'nde suç aleti silahla birlikte yakalandı. 'Ruhsatsız silah bulundurmak', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'yankesicilik' gibi 4 farklı suçtan kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi. İlyas M., adli kontrol hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Öte yandan, silahlı saldırı anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

Beyoğlu, Çukur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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