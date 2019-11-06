Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

6 saat önce

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kameradaİSTANBUL - Beyoğlu'nda evine giden yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında yanına yaklaşan silahlı bir saldırganın hedefi oldu.

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'nda evine giden yabancı uyruklu bir kişi, yol ortasında yanına yaklaşan silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarını da yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ayın 18'inde sabaha karşı saat 05: 30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Rihat M.(27), evine doğru yürüdüğü sırada birkaç kişinin daha olduğu bir solakta yanına İlyas M. isimli bir kişi koşarak yaklaştı. İlyas M. ile Türkmenistanlı Rihat M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada İlyas M. üzerinde taşıdığı silahla Rihat M.'ye rastgele ateş etti. Silahlı şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

Bacağına 2 kurşun isabet eden Rihat M. hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.Yapılan çalışmaların sonunda İlyas M., saldırıdan dört gün sora Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çukur Mahallesinde olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.'nin, 'ruhsatsız silah bulundurmak', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'yankesicilik' gibi 4 farklı suçtan polisiye soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim'de adliyeye sevk olan şüpheli İlyas M., 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarını da yansıdı.

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu, Çukur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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