BEYOĞLU'NDA YABANCI UYRUKLULARIN KALDIĞI BİNADA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA YABANCI UYRUKLULARIN KALDIĞI BİNADA KORKUTAN YANGIN

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'na yabancı uyrukluların yaşadığı 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

BEYOĞLU'NDA YABANCI UYRUKLULARIN KALDIĞI BİNADA KORKUTAN YANGIN, System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Beyoğlu'na yabancı uyrukluların yaşadığı 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi.

Kocatepe Mahallesi, Dolapdere Taksim Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların yangını erken fark etmesi ise büyük bir faciayı engelledi. Yangının büyüklüğü ise bir vatandaşın cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı. Sokakta toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından izledi.

İTFAİYE EKİPLERİ BİR SAATTE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

BİNADA YAŞAYANLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Binanın 3. katında oturan Suriye Uyruklu Muhammed Cibal, yaşananları anlattı. Cibal, "Ben yatıyordum. Arkadaş dışarıdaydı. Bir bayan çocuk vardı. Ben yukarı çıktım. Bayan geldi. Biraz su tuttum elbiselerimi çıkardım. Bütün herkesi dışarı çıkardık. Kapıları çaldım. Elektriği kestim" dedi. Binanın girişinde yaşayan Salih Özbek ise, "Ben uyuyordum. Geç saate kadar çalışıyoruz. Kağıt topluyordum. Bir gürültü duydum. Baktım alevler var dışarı çıktım. Benim kaldığım yerde kimse kalmadı. Ben tek kalıyorum zaten. Neden çıktığı hakkında hiçbir bilgim yok" diye konuştu.

ALEV ALEV YANDI

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde ise binanın alev alev yanması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Binanın alev alev yanması (cep telefonu)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Polis ekiplerinin şerit çekmesi

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:22 Kaynak: DHA
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