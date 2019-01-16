Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yanan Evde Cesedi Bulunan Kadının Kardeşi Tutuklandı

Beyoğlu'nda Yanan Evde Cesedi Bulunan Kadının Kardeşi Tutuklandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yabancı uyruklu kadının bıçaklanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen kadının kardeşi tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda Yanan Evde Cesedi Bulunan Kadının Kardeşi Tutuklandı, System.String[]
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yabancı uyruklu kadının bıçaklanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen kadının kardeşi tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Gelen ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yanan katta sırtından bıçaklanmış yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 25 yaşındaki R.K. isimli kadının önce boğazının kesildiğini, daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti. Bina içerisinde inceleme yapan polisler, Suriye uyruklu R.K. isimli kadını vahşice katleden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.K'nın kadeşi A.K. ve onun arkadaşı M.D. gözaltına alındı. Polis merkezinde sorgulanan şüphelilerin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Kasımpaşa Polis Merkezinde yapılan sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çukur, Beyoğlu, 3. Sayfa
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