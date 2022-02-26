Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi

26.02.2022 22:02

Beyoğlu'nda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, çarptığı park halindeki otomobilde de hasar oluştu.

Beyoğlu'nda yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, çarptığı park halindeki otomobilde de hasar oluştu.

Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Özoğul Sokak'ta geri manevra yapan 33 AAJ 271 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücüsünün terk ettiği araç, yokuşta park halindeki otomobile çarparak durdu. Bu sırada alevler otomobile sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi, otomobilde de hasar oluştu.

Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi

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Beyoğlu, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yanan iki araçtan biri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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