Beyoğlu'nda Yangın
1 saat önce
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beyoğlu
'nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ömer Hayyam
Caddesi'nde bulunan bir binada bulunan evde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Tahliye edilen 6'sı çocuk 11 kişi, tedbiren ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:21 Kaynak: AA
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