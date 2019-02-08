Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın

Beyoğlu'nda Yangın

53 dakika önce

Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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Beyoğlu'nda bitişik üç binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Duvarcı Adem Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede bitişikte iki binaya da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyoğlu, Şişli ve Fatih'ten gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:54 Kaynak: AA

Kocatepe, İtfaiye, Beyoğlu, Yaşam, Güncel
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