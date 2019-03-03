Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı
41 dakika önce
Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beyoğlu
'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişide hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
Görüntü dökümü:
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- İtfaiye
ekiplerinin ceset torbalarını taşıması
-Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:01 Kaynak: DHA
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