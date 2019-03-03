Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı

Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı

1 saat önce

BEYOĞLU'ndaki yangın çıkan evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı, System.String[]
BEYOĞLU'ndaki yangın çıkan evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişi de hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:00 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, Güncel
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