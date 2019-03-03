Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı
1 saat önce
BEYOĞLU'ndaki yangın çıkan evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BEYOĞLU'ndaki yangın çıkan evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Beyoğlu
Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişi de hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni, yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:00 Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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