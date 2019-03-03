Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 3 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 3 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Beyoğlu'nda bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 2'inci katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar binadan çıkan dumanları görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 3 kişiyi kurtararak hastaneye sevk etti. Dairede bulunan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Sabah, İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa
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