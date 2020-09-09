Beyoğlu'nda yangın hareketliliği - Son Dakika

BEYOĞLU'nda 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı.
Şehit Muhtar Mahallesi İmam Adnan Sokak'ta 4 katı binanın çatı kısmından saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda meydana gelen küçük çaplı yangını söndürdü. Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşanırken meraklı vatandaşların itfaiye ekiplerinin çalışmasını sosyal mesafe kuralına uymadan izlemesi de dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:33 - Kaynak: DHA
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