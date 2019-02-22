Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın; İtfaiye Araçları Dar Sokağa Giremedi

Beyoğlu'nda Yangın; İtfaiye Araçları Dar Sokağa Giremedi

1 saat önce

BEYOĞLU İstiklal Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda Yangın; İtfaiye Araçları Dar Sokağa Giremedi, System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen itfaiye araçları, dar sokağa giremedi. Vatandaşlar hortumları çekerek itfaiye ekiplerine yardım etti.

Kankardeşi sokakta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye araçları dar sokaklardan yangın yerine giremedi. Bazı itfaiye erleri olay yerine yaya olarak ulaştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar da hortumları çekerek yardım etti. Mahallede yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:30 Kaynak: DHA

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa
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