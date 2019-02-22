Beyoğlu'nda Yangın; İtfaiye Araçları Dar Sokağa Giremedi
1 saat önce
BEYOĞLU İstiklal Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BEYOĞLU İstiklal Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen itfaiye araçları, dar sokağa giremedi. Vatandaşlar hortumları çekerek itfaiye ekiplerine yardım etti.
Kankardeşi sokakta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine Beyoğlu
ve Şişli
'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye araçları dar sokaklardan yangın yerine giremedi. Bazı itfaiye erleri olay yerine yaya olarak ulaştı. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar da hortumları çekerek yardım etti. Mahallede yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:30 Kaynak: DHA
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti