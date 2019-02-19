Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın; Komşular Alevlerin İçinde Kalan Kişiyi Kurtardı

Beyoğlu'nda Yangın; Komşular Alevlerin İçinde Kalan Kişiyi Kurtardı

57 dakika önce

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında alevler arasında kalan bir kişiyi komşuları kurtardı.

Beyoğlu'nda Yangın; Komşular Alevlerin İçinde Kalan Kişiyi Kurtardı, System.String[]


Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında alevler arasında kalan bir kişiyi komşuları kurtardı. Bacaklarında yanıklar oluşan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Özgül sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. Mahalle sakinleri yangın çıkan eve girerek alevlerin arasında kalan ev sahibini kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bacaklarında yanıklar oluşan ev sahibi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

---------------------

-Yangından kurtarılan ev sahibi

-Bacaklarında yanıklar olan ev sahibinin ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yangın çıkan gecekondu

-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:12 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik Kontağından Çıkan Yangında 2 Aylık Bebek Yanarak Can Verdi Kahramanmaraş Suriyeli 2 Aylık Cemal Yanarak Can Verdi

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın; Komşular Alevlerin İçinde Kalan Kişiyi Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]