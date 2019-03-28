Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın Paniği

Beyoğlu'nda Yangın Paniği

52 dakika önce

Beyoğlu'nda yangın paniğiİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Beyoğlu'nda yangın paniği

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. yangında can kaybı yaşanmazken 1 kişi dumandan etkilendi.
Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Salkım Saçak Sokak üzerinde meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken apartman sakinleri de can havliyle kendilerini dışarı attı. Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa süre içerisinde olay yerine gelerek yangına müdahale edip kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlardan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dumandan etkilenen vatandaş tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırırken itfaiye polis ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

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