BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ

24 dakika önce

Beyoğlu'nda 5 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.

BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ, System.String[]
Beyoğlu'nda 5 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 02.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşalttı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmalarını takip eden ev sahibi kadının gözyaşı döktüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan ev

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan mahalleli

-Ev sahibi kadının gözyaşı dökmesi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
İtfaiye, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
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