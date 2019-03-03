Beyoğlu'nda Yangın Paniği (6)
1 saat önce
BEYOĞLU'nda 5 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
BEYOĞLU'nda 5 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın, bu sabah Beyoğlu
Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:12 Kaynak: DHA
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