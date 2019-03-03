Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yangın Paniği (6)

Beyoğlu'nda Yangın Paniği (6)

1 saat önce

BEYOĞLU'nda 5 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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BEYOĞLU'nda  5 katlı bir binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın, bu sabah Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakta bulunan 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.  İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:12 Kaynak: DHA

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel
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