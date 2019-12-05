Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika
Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü
7 saat önce
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panik içinde sokağa dökülen mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale ediyor.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü