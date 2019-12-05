Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Son Dakika

Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü

6 saat önce

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu.

Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü, System.String[]

Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panik içinde sokağa dökülen mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale ediyor. - İSTANBUL

Yenişehir, İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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