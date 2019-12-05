Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü
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Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın, evin diğer evlere bitişik olması nedeniyle mahallede korkuya neden oldu. Mahalle sakinlerini sokağa döken yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Panik içinde sokağa dökülen mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev alev yanan eve müdahale ediyor. - İSTANBUL
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