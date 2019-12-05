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Beyoğlu'nda yangın; yabancı uyruklu kişi canını böyle kurtardı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda yangın; yabancı uyruklu kişi canını böyle kurtardı, System.String[]
BEYOĞLU'nda iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bitişik binayı saran duman nedeniyle mahsur kalan bir kişi pencere demirlerine tutunarak aşağı indi. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu.

Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokakta bulunan iki katlı bir binanın çatısında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir anda büyüyen yangın nedeniyle bitişikte bulunan binayı duman kapladı. Duman nedeniyle evinde mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencere demirlerine tutunarak aşağıya inmeyi başardı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmek için hazırlanırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Yan binadaki evinde dumandan etkilenen bir kadın ambulansa alınarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle yaşanan panik anları ve yabancı uyruklu kişinin yangından kaçmak için pencere demirlerine tutunarak aşağı inmesi kameraya yansıdı.


- İstanbul
Yenişehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
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Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu
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