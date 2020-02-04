Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı (1)

6 saat önce

BEYOĞLU'nda, yangına müdahale sırasında kayan itfaiye aracı, 3 kişiye çarparak yaraladı.

Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı (1), System.String[]
BEYOĞLU'nda, yangına müdahale sırasında kayan itfaiye aracı, 3 kişiye çarparak yaraladı. Yaralılar olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dolapdere Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı araç parkı nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, el freni çekilmediği iddia edilen bir itfaiye aracı yokuş aşağı kayarak, sokakta bulunan 3 vatandaşa çarptı. Bir vatandaşın kolu kırılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
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