Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü - Son Dakika

Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü

6 saat önce

Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü Çöken bina yanındaki eve maddi zarar verdi Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü, System.String[]

Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü

Çöken bina yanındaki eve maddi zarar verdi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Metruk binadan düşen parçalar yanındaki eve zarar verdi.

Olay, saat 18.00'da Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören ahşap metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sesini duyan vatandaşlar hemen sokağa çıktı.

Binadan parçaların yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağı emniyet şeridi ile kapattı. Tedbir amacıyla sokağa giden doğal gaz hattı kesildi. Çökme esnasında yanda bulunan bir ev hasar gördü.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:25 Kaynak: İHA
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