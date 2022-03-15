BEYOĞLU'NDA YAPIŞTIRICI YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'nda tenekeler içinde yapıştırıcı taşıyan kamyonet, yokuş aşağıya kayarak yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Sütlüce Bayır Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Rıfat Sönmez'in kullandığı yapıştırıcı yüklü kamyonet, yokuş yukarı çıkarken önünde duran çöp kamyoneti nedeniyle durdu. Yokuştan yeniden kalkış yapmaya çalışırken kamyonet geri kayarak devrildi. Kasadaki içinde yapıştırıcı olan tenekeler sokağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonet içindeki sürücü, çevredekiler tarafından çıkarıldı.

"FRENİM BOŞALDI"

Kamyonet şoförü Rıfat Sönmez "Yokuştan çıkarken frenim boşaldı. Geriye kaçtım durdum. Arkadaşlar yardımcı oldu. Yukarıdaki kapıdan çıktım. Kamyonette ayakkabı yapıştırıcısı vardı. Tehlikeli madde değil, normal" dedi

"ŞOFÖRÜ ARAÇTAN ÇIKARDIK"

Kaza yapan kamyonet sürücüsünü araçtan çıkaran Burak Elibol "Ben dükkanda oturuyordum. Bir ses çıktı. Ne oluyor diye bakmak için dışarı çıktım. Baktım araç devrilmiş. Mahalleden birkaç kişi ile şoförü çıkarmaya çalıştık. Aracın kapısı kilitliydi. Şoför kendine gelince kilitli kapıyı açtı. Biz de onu kamyonetten çıkardık" diye konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yokuş yukarı çıkan kamyonetin geri gelerek devrilmesi görülüyor. Kamyonet içindeki yapıştırıcı maddeler sokağa savruluyor. Sokak, polis tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kamyonetin kaldırılması için olay yerine vinç bekleniyor.