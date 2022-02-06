Beyoğlu'nda yaralı genç, kendini arabaların önüne atarak yardım istedi - Son Dakika

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu olan ve elinden yaralanan genç adam kendini yoldan geçen arabaların önüne atarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olan ve alkollü oldukları iddia edilen bir grup yanlarında bulunan yaralı adamla birlikte yol kenarına geldi. Elinden yaralanan genç adam kendini yoldan geçen arabaların önüne atarak ve bağırıp çağırarak yardım istemeye başladı. Gelen araçların ve taksilerin durmamasına sinirlenen genç zaman zaman da tansiyonu yükselterek yanında bulunan kadınların yanına doğru koştu ve onlara tekme atmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu bir taksiyi durdurabilen genç ve arkadaşları araca binerek oradan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde yaralı genç adam ve yanındaki kadınların yol kenarında beklemesi ve gencin kendini araçların önüne atması yer alıyor. - İSTANBUL