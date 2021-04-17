İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI - Son Dakika

İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI

17.04.2021 17:54

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlattı.

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım seferberliği başlattı. Belediye ekipleriyle Sosyal Market tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dağıtıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yılda 4 bin 500 kişiye ulaştıklarını fakat Ramazan'da bu rakamın 60 bini bulduğunu açıkladı.

İstanbul Beyoğlu Belediyesi bugün Beyoğlu sokaklarında ihtiyaç sahipleriyle buluştu. Bağışçılar tarafından Sosyal Market'e yiyecekten giyime kadar her türlü ihtiyacın bağışlandığını belirten Başkan Yıldız, 'Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market'i 365 gün vatandaşımızın yanında. İhtiyacı olan vatandaşımız için her gün, Gıda Bankacılığı esasına göre çalışan bir Sosyal Marketiz. Bu kanun kapsamında, buraya hayırseverlerimiz bağış yaptıklarında birtakım vergi muafiyetleri ve imkanlar kendilerine sunuluyor. Burada her şey kayıtlı ve vatandaşımız kart alarak yıl boyunca buradaki gıda, temizlik, çocuk maması, et, süt, deterjan, çocuk bezi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bugünkü ulaştıracağımız kolilerin içinde ise günlük ihtiyaç olan zeytinyağı, bulgur, pirinç, fasulyesi gibi gıdalar var. Bu Ramazan'a mahsus çalışma fakat dediğim gibi 365 gün boyunca ihtiyaç sahipleri Sanal Market'e ulaşabilir' şeklinde konuştu.

'BEYOĞLU BALIĞA DOYDU'

Zaman zaman balık halinde tüketilmesi gereken balık olduğunda yaklaşık 3-4 ton balık getirdiklerini belirten Yıldız, 'Bu balıkları bütün hemşerilerimize sunuyoruz. Bu anlamda zaman zaman da 'Beyoğlu balığa doydu' dedik. Bu kampanyaları çok başarılı şekilde gerçekleştirdik. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Millet olarak da zor günler geçiriyoruz. İş yeri kapanan, iş yerinden ayrılan, çalışamayacak durumda olan hemşerilerimiz, komşularımız var. Bu yüzden, bu dayanışma ayında yoğunluğumuzu da artırdık. Gıda kolilerimizi tüm müdürlüklerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Herkesin gönlüne dokunmuş olacağız. Teyzelerimizin elinden öpeceğiz, tabii uzaktan. Bir de sıcak yemek çalışmamız var. İnsanların evine yıl boyunca sıcak yemek ulaştırıyoruz. Evinde hastası olan, yemek yapmaya imkanı olmayan komşularımız var. Eve dağıtılan yemek sayısı 600-700 olarak değişiyor. Ama Ramazan'da bu sayı binlere ulaşıyor? dedi.

İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI
İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan, Beyoğlu, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL,BEYOĞLU'NDA YARDIM KOLİLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KAPI KAPI DAĞITILDI - Son Dakika


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