Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

25.06.2022 21:39
Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Beyoğlu'nda, izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin sosyal medyadan yapılan çağrılar nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sıra Selvı·ler Caddesi (Meşelı·k Sokak'tan Taksı·m Meydanı istı·kameti), Taksı·m Meydanı (büfeler önü - İstı·klal Caddesı·'ne bağlanan yol), Refı·k Saydam Caddesı·'nden Asmalı Mescı·t Caddesı·'ne gı·rı·ş-çıkış, Ensı·z Sokak (ilk Beledı·ye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi), Sadrı· Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi), Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelı·k Sokak, Sadrı· Alışık Sokak'tan İstı·klal Caddesı·'ne gı·dı·ş istı·kameti, Yeni Çarşı Caddesi (İstı·klal Caddesi keşı·sı·mi), Taksı·m Tünel gı·rı·şi, İstı·klal gı·rı·şi, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Bı·llurcu Sokak, Dı·van Kavşağı, Kazancı Yokuşu. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda yarın bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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