BEYOĞLU'NDA YASAĞA UYMAYAN DERNEKLERE POLİS BASKINI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA YASAĞA UYMAYAN DERNEKLERE POLİS BASKINI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA YASAĞA UYMAYAN DERNEKLERE POLİS BASKINI

6 saat önce

Beyoğlu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen yasağı delen iki dernek polis tarafından basıldı.

Beyoğlu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen yasağı delen iki dernek polis tarafından basıldı. Derneklerde bulunan 20 kişiye, yayınlanan genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı.

Edinile bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nin bulunduğu binalara birçok kişinin girip çıktığını fark etti. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, derneklerin bulunduğu binaya baskın düzenledi.

Baskında polis, her iki dernekte de toplam 20 kişinin bulunduğunu tespit etti. İçişleri Bakanlığı'nca il valiliklerine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen, yasağı delen dernekler zabıta tarafından mühürlendi. Derneklerde bulunan 20 kişi hakkında genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı.

BEYOĞLU'NDA YASAĞA UYMAYAN DERNEKLERE POLİS BASKINI

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:35 Kaynak: DHA

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