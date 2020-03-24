Beyoğlu'nda yasağa uymayan iki derneğe baskın: 20 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yasağa uymayan iki derneğe baskın: 20 gözaltı - Son Dakika

Beyoğlu'nda yasağa uymayan iki derneğe baskın: 20 gözaltı

27 dakika önce

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan kararları ihlal edip iki ayrı dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda yasağa uymayan iki derneğe baskın: 20 gözaltı, System.String[]

Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan kararları ihlal edip iki ayrı dernekte toplanan 20 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nde kalabalık bir grup olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipler içeri girerek binaları kontrol etti. Yüzlerine maske takarak iki binaya giren polis ekipleri, her iki dernekte arama yaptı. Şahıslar hakkında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan kontrollerin ardından 20 kişinin, İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen "Korona virüs tedbirleri" kapsamındaki ek genelgede alınan kararları ihlal ederek toplandığı tespit edildi.


Polis ekipleri, iki ayrı dernekte toplanan 20 kişiyi gözaltına aldı. Ardından ekipler, gözaltına aldıkları 20 kişiyi hakkında idari işlem yapmak üzere emniyete götürdü. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

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