- Beyoğlu'nda yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu - Son Dakika

- Beyoğlu'nda yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 65 yaşlarında bir yaşlı adam boş bir dükkanda ölü olarak bulundu.

Olay, Beyoğlu Kazım Katip Mahallesi Bahriye Caddesi'nde saat 14.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adam cadde üzerinde bulunan boş bir pastanenin 2'inci katında ölü bulundu. Olay yerine gelen polisler pastanenin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Yaşlı adamın ölüm sebebi henüz belirlenemezken olay yeri inceleme ve 112 ekipleri koruyucu kıyafetlerle önlem aldı. Yaşlı adamın evsiz ve kimsesiz olduğu, sokaklarda eskicilik yaptığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.