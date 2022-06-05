Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu

05.06.2022 00:25
Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, elleri bağlı halde evinde ölü bulundu.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşlı bir kadın, elleri bağlı halde evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Caddesi Taksim Fırını Sokak'taki bir binanın ikinci katında yaşayan Aysel Bozkurt'tan gün içerisinde haber alınamaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Kapıyı açan olmayınca polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde, elleri iple bağlı şekilde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Aysel Bozkurt'un cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, ölen kadının daha önce cinayetten cezaevine girdiği öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bozkurt, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yaşlı kadın elleri bağlı halde evinde ölü bulundu - Son Dakika

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