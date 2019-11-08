Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Özgür EREN / Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Özgür EREN/

Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yaşlı kadının yaşadığı çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı.

Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü(Özel Görüntülerle)

----------------------

-Çatı katının alevli yanmasından genel ve yakın detaylar

-Sokakta bulunan kalabalıktan detay görüntü

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Yaşlı kadının ağlaması

-Komşularının kadını sakinleştirmeye çalışması

-Genel ve yakın detaylar


İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:52:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]