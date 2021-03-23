Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği - Son Dakika

Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği

23.03.2021 10:15
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği, System.String[]

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında ilçede bulunan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ettikten sonra Darülaceze' deki yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek şarkı söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında ilçede bulunan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ettikten sonra Darülaceze' deki yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek şarkı söyledi.

Beyoğlu Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında ilçede ikamet eden yaşlıları yalnız bırakmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sosyal Marketten yardım alan 65 yaş üzeri 244 vatandaşı evlerine tek tek ziyaret ederek, kendileri için özel olarak hazırlanan ve içerisinde gıda ile tekstil ürünleri bulunan yardım kolilerini takdim ettiler. Başlatılan yaşlılara saygı haftası seferberliğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yıldız, Darülaceze' deki yaşlı vatandaşlarla birlikte şarkı söyledi

Başkan Yıldız, eşi Seyhan Yıldız ile birlikte yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek yaşlılar haftasını kutladı. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Yıldız, belediye olarak her zaman yaşlı vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Daha sonra Okmeydanı Darülaceze' deki yaşlı vatandaşları ziyaret eden Başkan Yıldız vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Başkan Yıldız, Darülaceze' deki yaşlı vatandaşlarla birlikte şarkı da söyleyerek güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

Yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlara kesintisiz yardım

Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlara temizlikten kişisel bakıma kadar ücretsiz sosyal destek hizmeti veriyor. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yardım ve bakıma muhtaç kişilerin kişisel bakımları ve evlerinin temizliği düzenli olarak yapılıyor. Evlerinde yemek pişirme imkanı olmayan vatandaşlara da günlük sıcak yemek servisi yapılıyor. Ekipler, vatandaşların ev bakım ve temizliğinin dışında market ihtiyaçlarını da Sosyal Marketten temin ederek evlerine teslim ediyorlar. - İSTANBUL

Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği
Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği

Haydar Ali Yıldız, Darülaceze, Beyoğlu, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'Yaşlılara Saygı Haftası' seferberliği - Son Dakika


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