Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (1)
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (1) - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (1)

6 saat önce

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (1), System.String[]

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda çökme meydana geldi. Duvar altında kalan 1 kişi enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Binanın daha önce çekilen görüntüleri


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
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