Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı

6 saat önce

BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (2) (aktüel)

BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (2) (aktüel)

Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu! Trafik felç oldu
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı Mehmet Avcı gözaltına alındı İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]