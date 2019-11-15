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Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı
6 saat önce
BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:30 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ALTINDA KALDI (2) (aktüel)
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