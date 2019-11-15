Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ

6 saat önce

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi.

BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ, System.String[]

Zeki GÜNAL/ BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarında kısmi çökme meydana geldi. Duvardan düşen parçalar nedeniyle alanda tahta topladığı öğrenilen Suriye uyruklu kişi başından yaralandı.

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda kısmi çökme meydana geldi. İnşaattan çıkan tahta parçalarını toplamak için inşaat alanına giren Suriye uyruklu bir kişinin başına tahta topladığı sırada duvardan düşen taş parçaları geldi. Kanlar içinde yerde kalan kişiyi gören işçiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalede bulundu. Başından yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Yıkım yapılan bina

-İşçilerin sokak girişini kapatması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Olayın yaşandığı yer

-Başına parçalar düşen yaralının toplamak istediği inşaat tahtaları

-Genel ve detay görüntüler

-Binanın daha önce çekilen görüntüleri


İstanbul, Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Barajların doluluk oranı yüzde 39'a düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:36:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA YIKIMINA BAŞLANAN BİNANIN DUVARI ÇÖKTÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]