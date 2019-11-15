Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı

6 saat önce

BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

BEYOĞLU'nda risk nedeniyle yıkımına başlanan binanın duvarının çökmesi sorucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar oluşan Ayhan Işık Sokak'taki tarihi binanın yıkımına karar verilmişti. Binanın yıkımına geçtiğimiz hafta başlandı. Bugün de yapılan çalışmalar sırasında duvarda çökme meydana geldi. Duvar altında kalan 1 kişi enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

Beyoğlu'nda yıkımına başlanan binanın duvarı çöktü; 1 kişi altında kaldı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:40 Kaynak: DHA
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