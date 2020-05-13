BEYOĞLU'NDA YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI PARKLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Parklara akın eden çocukların sevinci ve yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır evde bulunan 0-14 yaş arası çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatlik dışarı çıkma serbestliği başladı. Yasağın sona ermesiyle çocuklar kendilerini parklara attı. Aileleri ile ile parklara gelen çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların parklara koşması parklarda da yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk oluşan parklardan biri de Beyoğlu Sütlüce'deki Nuri Killigil parkıydı. parkta yaşanan yoğunluk ise havadan görüntülendi. Görüntülerde aileleri ile parka gelen çocukların bisiklete binmesi, salıncaklarda sallanması ve gönüllerince eğlenmesi görülüyor.