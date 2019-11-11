Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA YOKUŞTA ARACI SOLLAMAK İSTEDİ; 2 YARALI
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA YOKUŞTA ARACI SOLLAMAK İSTEDİ; 2 YARALI

BEYOĞLU'NDA YOKUŞTA ARACI SOLLAMAK İSTEDİ; 2 YARALI

7 saat önce

BEYOĞLU'nda yokuş çıkarken önündeki aracı sollamak isteyen sürücü otomobiliyle, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

BEYOĞLU'NDA YOKUŞTA ARACI SOLLAMAK İSTEDİ; 2 YARALI, System.String[]
BEYOĞLU'nda yokuş çıkarken önündeki aracı sollamak isteyen sürücü otomobiliyle, karşı yönden gelen otomobile  çarptı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kazada ayağından yaralanan bir sürücünün patlayan hava yastığı nedeniyle gömleğinde yırtılma ve yanık yanık oluştu.

Hacıhüsrev Mahallesi'ndeki kaza saat 09: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki yönlü Mahmutağa Sokak'ta yokuş yukarı çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yol kenarına savruldu. Karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü ve arka koltukta oturan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki, ilk müdahalede bulundu.  Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken,  patlayan hava yastığı nedeniyle,  karşı yönden gelen sürücünün gömleğinde yırtılma ve yanık olduğu görüldü.

Görüntü dökümü

-Kazaya karışan otomobiller

-Ambulansın gelişi

-Yaralılara müdahale

-Yaralı sürücünün patlayan hava yastığı nedeniyle gömleğinde oluşan yırtık ve yanma

-Sağlık ekibinin kamerayı engellemeye çalışıp tepki göstermesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Patlayan hava yastıkları

-Ambulansların gidişi

- Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:34 Kaynak: DHA
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